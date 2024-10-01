Гастроэнтеролог Шульга заявила, что фрукты и овощи должны составлять половину суточного меню

Врач-гастроэнтеролог Наталья Шульга в беседе с «ТСН24» рассказала о важной роли овощей в рационе и их способности защищать от различных заболеваний.

Она отметила, что половину суточного рациона следует составлять из фруктов и овощей, что является основой правильного питания.

По словам эксперта, особенно полезны сезонные овощи. Среди самых ценных можно выделить морковь, богатую бета-каротином, а также шпинат, зеленый горошек, помидоры, картофель, свеклу, огурцы, редис, брокколи и кукурузу.