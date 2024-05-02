Гастроэнтеролог Шульга рассказала, что способность усваивать молоко может зависеть от состояния кишечника | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 12:19 Гастроэнтеролог Шульга рассказала, что способность усваивать молоко может зависеть от состояния кишечника

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Взрослый человек может хуже усваивать молоко, если у него есть проблемы с кишечником или в органе идут какие-то воспалительные процессы. Об этом «Тульской службе новостей» рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Шульга.

Она объяснила, что усвоение лактозы происходит за счет выделяемого тонким кишечником фермента лактазы. Если же в ЖКТ есть проблемы, то это отражается на том, как организм реагирует на молоко и производные продукты.

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Врач отметила, что при воспалениях, раке или инфекции кишечника может развиться вторичная лактозная недостаточность, добавило «ФедералПресс».

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