Гастроэнтеролог Шульга посоветовала отказаться от систематического употребления энергетиков

Разовый прием энергетика в критической ситуации не нанесет серьезного вреда организму, но при систематическом употреблении последствия будут крайне негативными. Об этом «Тульской службе новостей» рассказала гастроэнтеролог Наталья Шульга.

Она объяснила, что бодрящие напитки содержат высокие дозы витаминов группы В, в несколько раз превышающую суточную. К тому же в них много кофеина. Вместе такой коктейль из веществ серьезно бьет по печени.

Шульга также добавила, что энергетики строго противопоказаны кормящим и беременным женщинам, несовершеннолетним и людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.