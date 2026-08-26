Гастроэнтеролог Шаманская посоветовала замораживать ягоды порциями

Замороженные ягоды сохраняют клетчатку, минералы и часть витаминов, но требуют соблюдения правил хранения, пишет RT .

Врач-гастроэнтеролог клиники «Атрибьют» Мария Шаманская сообщила, что заморозка помогает сохранить сезонные ягоды. При длительном хранении часть витамина С разрушается, однако продукт остается полезным.

Перед заморозкой ягоды следует перебрать, удалить поврежденные, промыть и хорошо обсушить. Шаманская посоветовала раскладывать их небольшими порциями, чтобы не размораживать весь запас.

Повторная заморозка ухудшает вкус и текстуру ягод, а также может снизить безопасность продукта при нарушении условий хранения. Заморозка не уничтожает все вирусы и бактерии, поэтому не стоит покупать поврежденные упаковки.

Детям, беременным, пожилым и людям со сниженным иммунитетом врач рекомендовала использовать замороженные ягоды после тепловой обработки — в кашах, компотах, соусах или выпечке.