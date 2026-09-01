Гастроэнтеролог Шаманская посоветовала выбирать цельнозерновой хлеб

Цельнозерновой или ржано-пшеничный хлеб с коротким составом подойдет большинству людей, считает гастроэнтеролог клиники «Атрибьют» Мария Шаманская. При выборе продукта стоит обращать внимание на вид муки, содержание клетчатки, сахара и соли, сообщает RT .

Врач пояснила, что цельнозерновой хлеб содержит больше клетчатки, витаминов и минералов, чем продукт из белой муки высшего сорта. Клетчатка поддерживает работу кишечника и помогает дольше сохранять чувство сытости.

В составе на первом месте должна стоять цельнозерновая мука, ржаная обдирная или обойная мука. Ржано-пшеничный хлеб может быть полезен людям со склонностью к запорам, но увеличивать количество клетчатки нужно постепенно и при достаточном потреблении жидкости.

Шаманская отметила, что хлеб на закваске не становится автоматически безглютеновым или более полезным. Белый хлеб также допустим в рационе: при обострении некоторых болезней желудочно-кишечного тракта он может переноситься лучше.

Безглютеновый хлеб нужен пациентам с целиакией и другими подтвержденными показаниями. Врач добавила, что хлеб лучше сочетать с творогом, сыром, яйцами, рыбой или овощами, а не со сладкими продуктами и напитками.