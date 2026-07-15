Гастроэнтеролог Шаманская отметила, что лечебную воду можно пить только по назначению врача

В жаркую погоду человек теряет много микроэлементов с потом. Пополнить их запас поможет минеральная вода. Однако не все ее виды можно пить ежедневно, предупредила врач-гастроэнтеролог клиники «Атрибьют» Мария Шаманская в беседе с RT .

По словам специалиста, минеральная вода бывает разных видов: столовая, лечебно-столовая и лечебная. Главное отличие между ними — количество солей.

«Столовая — количество солей менее 1 г/л, лечебно-столовая — солей до 10 г/л, лечебная — солей 10 г/л и выше плюс добавлены определенные микроэлементы, например йод, бром, кремний, железо, в зависимости от места добычи», — отметила гастроэнтеролог.

Столовую минеральную воду можно употреблять регулярно для утоления жажды в любом количестве. Лечебно-столовую воду, по словам врача, можно пить либо по рекомендации врача, либо нерегулярно. Для взрослого человека безопасная норма составляет около 100 мл в сутки. Лечебную воду назначает только специалист. Прием такой воды строго дозируется и проводится курсом.

Избыток солей создает серьезную нагрузку на почки и может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, заключила гастроэнтеролог.