Гастроэнтеролог Садыков: гормональные изменения могут привести к вздутию живота

Гормональные изменения, стресс, а также заболевания органов желудочно-кишечного тракта могут спровоцировать вздутие живота. Такое состояние сигнализирует о том, что в кишечнике скопились газы, рассказал изданию «Спорт-Экспресс» врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Во время подобного состояния человек испытывает чувство переполненности, а порой — болевые ощущения.

«При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и гастрите также возможно вздутие», — процитировала «Свободная пресса» медика.

Недостаток ферментов для переваривания также может стать причиной вздутия живота, сообщил Садыков.

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