Гастроэнтеролог Садыков: гормональные изменения могут привести к вздутию живота

Гормональные изменения, стресс, а также заболевания органов желудочно-кишечного тракта могут спровоцировать вздутие живота. Такое состояние сигнализирует о том, что в кишечнике скопились газы, рассказал изданию «Спорт-Экспресс» врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.
Во время подобного состояния человек испытывает чувство переполненности, а порой — болевые ощущения.
«При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и гастрите также возможно вздутие», — процитировала «Свободная пресса» медика.
Недостаток ферментов для переваривания также может стать причиной вздутия живота, сообщил Садыков.