Гастроэнтеролог Садыков: гормональные изменения могут привести к вздутию живота

Гормональные изменения, стресс, а также заболевания органов желудочно-кишечного тракта могут спровоцировать вздутие живота. Такое состояние сигнализирует о том, что в кишечнике скопились газы, рассказал изданию «Спорт-Экспресс» врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.