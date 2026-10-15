Гастроэнтеролог Рожко рассказала, что при выборе БАДов нужно обращать внимание на состав и документы о качестве

Половина россиян в возрасте от 18 до 45 лет принимают биологически активные добавки постоянно, курсами или эпизодически, а еще 24% делали это в прошлом. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Repeat и РОМИР, поступившие в редакцию ИА НСН .

Врач-гастроэнтеролог, терапевт и нутрициолог Анастасия Рожко сообщила, что ориентироваться только на цену или популярность добавок нельзя. При выборе необходимо учитывать состав, документы о качестве, репутацию производителя и форму нутриентов, влияющую на их усвояемость и переносимость желудочно-кишечным трактом.

В сезон простуд для поддержки иммунитета эксперт рекомендовала цинк в форме бисглицината и витамин С в виде аскорбата кальция. Рожко также напомнила, что во время беременности и грудного вскармливания подбор любых добавок обязательно нужно согласовывать с врачом.