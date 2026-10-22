Гастроэнтеролог Рожко перечислила правила питания в холода

С наступлением холодов рацион требует корректировки, чтобы избежать переедания и поддержать здоровье. Об этом сайту Lenta.ru рассказала терапевт, гастроэнтеролог и эксперт бренда Repeat Анастасия Рожко.

Врач посоветовала не делать длительных пауз между приемами пищи. В холодный сезон аппетит может расти, а большие интервалы провоцируют переедание. График еды стоит адаптировать к режиму дня и физической активности, отметило ИА НСН.

Также специалист рекомендовала добавить достаточно белка: птицу, рыбу, нежирное красное мясо, яйца, бобовые и молочные продукты. В меню полезно включать свежие и замороженные овощи и фрукты.

Кроме того, Рожко напомнила о питьевом режиме, подчеркнув, что на холоде жажда ощущается слабее, но потребность в жидкости сохраняется.