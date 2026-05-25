Гастроэнтеролог Рейдер предупредила, что в жару у детей возрастает риск кишечных инфекций и пищевых отравлений

Детский гастроэнтеролог «СМ-Клиника» для детей Яна Рейдер рассказала «Газете.Ru» , что летом риск кишечных инфекций и пищевых отравлений у детей возрастает из-за быстрого размножения бактерий в жару.

Специалист отметила, что в летний период родители должны внимательно следить за рационом ребенка, качеством продуктов и питьевым режимом.

«В жаркую погоду продукты быстрее портятся, возрастает риск кишечных инфекций и пищевых отравлений, а привычные ошибки в питании могут переноситься организмом значительно тяжелее», — привел слова врача сайт «Известия».

Гастроэнтеролог подчеркнула, что летом нужно ограничить потребление жирной и жареной пищи, а также копченостей и колбасных изделий. Они перегружают желудок и быстро портятся в жару. Особую опасность представляют кремовые десерты и сладкие газированные напитки. Они могут вызвать пищевые токсикоинфекции у детей.

Симптомы кишечной инфекции или пищевого отравления могут включать тошноту, рвоту, боли в животе, нарушение стула, температуру, слабость и снижение аппетита. В некоторых случаях могут возникать кожная сыпь или увеличение лимфатических узлов.

Врач предупредила, что при многократной рвоте, частой диарее, высокой температуре и невозможности удерживать жидкость необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.