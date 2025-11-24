Гастроэнтеролог Разаренова призвала людей с гипертонией ограничить употребление квашеной капусты

Квашеная капуста — продукт, который при всей своей полезности может иметь ряд ограничений к употреблению. О них рассказала гастроэнтеролог Александра Разаренова в интервью радио Sputnik .

Как отметила доктор, повышенное содержание натрия в квашеной капусте может негативно сказаться на здоровье людей с гипертонией. Это, в свою очередь, может усугубить ситуацию при любых отеках, будь то почечные или сердечные.

Кроме того, людям с заболеваниями почек следует быть осторожными с количеством потребляемой квашеной капусты из-за высокого содержания соли. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит с повышенной кислотностью или язвенная болезнь желудка, квашеную капусту рекомендуется употреблять в небольших количествах — не более 50–60 граммов в день.

«Если есть синдром избыточного бактериального роста, квашеную капусту следует использовать с ограничением, поскольку это может усугублять вздутие, вызывать болевой синдром или дискомфорт», — подчеркнула Разаренова.