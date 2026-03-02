Гастроэнтеролог Разаренова призвала людей с болезнями ЖКТ ограничить употребление чечевицы

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова в интервью радио Sputnik рассказала о пищевой ценности чечевицы и о том, кому она может быть противопоказана.

Как отметила варач, чечевица — отличный выбор для тех, кто соблюдает пост. Этот продукт содержит растительный белок, сложные углеводы и пищевые волокна.

«Чечевица на 100 грамм сухого продукта содержит 22–25 грамм белка в зависимости от вида. Но мы должны понимать, что в процессе варки чечевица набирает воду, и в готовом продукте в 100 граммах количество белка будет меньше. Чечевица фактически не содержит жиров», — добавила Разаренова.

Несмотря на пользу чечевицы, врач подчеркнула, что растительный белок отличается от животного по аминокислотному профилю. Поэтому чечевицу рекомендуется сочетать с другими источниками белка и дополнять клетчаткой для лучшего усвоения.

Есть и ограничения: людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, метеоризмом, синдромом избыточного бактериального роста, а также при обострении гастритов, колитов, панкреатитов и нарушении белкового обмена чечевицу следует ограничить или исключить из рациона.