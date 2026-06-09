Гастроэнтеролог Кашух рассказала о рисках употребления сырого чеснока

Чеснок ценится за свои полезные свойства и вкусовые качества, но его употребление должно быть умеренным, особенно при наличии заболеваний. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, поделилась информацией о том, кому и в каких количествах можно употреблять чеснок. Об этом написало URA.RU .

По словам специалиста, чеснок содержит антиоксидантный комплекс, который помогает укреплять сосудистые стенки и поддерживать нормальное артериальное давление. Также в нем присутствует аллицин, обладающий антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Однако есть ряд противопоказаний. Так, при хронических заболеваниях ЖКТ, таких как язвенная болезнь, панкреатит и холецистит, употребление чеснока может вызвать обострение. Врач подчеркнула, что большие количества чеснока не стоит сочетать с препаратами, разжижающими кровь, из-за риска кровотечений.

Вареный чеснок действует на желудок мягче и может быть более приемлемым для людей с чувствительным пищеварением, хотя при этом теряется часть антиоксидантов и витаминов. Сырой чеснок сохраняет больше полезных веществ, но может быть агрессивным для слизистой оболочки желудка.