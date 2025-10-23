Терапевт Прокофьев указал на риски при употреблении суши и роллов

Врач-терапевт Денис Прокофьев в интервью радио Sputnik предостерег россиян от бесконтрольного употребления любимых блюд японской кухни, таких как суши и роллы. По его словам, сырые ингредиенты, входящие в состав этих блюд, могут представлять опасность для здоровья.

Прокофьев подчеркнул, что продукты, не прошедшие тепловую или холодовую обработку, несут риск пищевого отравления, включая такие заболевания, как сальмонеллез и другие бактериальные инфекции. Он рекомендовал покупать готовые наборы только в проверенных местах, где соблюдаются санитарные нормы.

Специалист также обратил внимание на использование имбиря и васаби в качестве природных антисептиков, нейтрализующих патогенные бактерии. Однако чрезмерное употребление этих специй может привести к раздражению слизистой желудка и обострению хронических заболеваний ЖКТ, таких как язва и гастрит.