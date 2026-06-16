Гастроэнтеролог Кашух предупредила об опасности купания на необорудованных пляжах

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала NEWS.ru , что купание на необорудованных пляжах может быть опасно для здоровья. В загрязненных водоемах могут активно размножаться микроорганизмы, вызывающие различные заболевания.

В теплую погоду опасные микроорганизмы размножаются особенно быстро, а их концентрация в стоячих водоемах и на необорудованных пляжах может быть очень высокой. После купания в такой воде люди часто сталкиваются с кишечной инфекцией лямблиозом, которую вызывают микроскопические паразиты. Они поселяются в тонком кишечнике и отравляют организм токсинами.

Также существует риск заражения ротавирусом. Симптомы заболевания — высокая температура, схваткообразные боли в животе, вздутие, рвота и диарея — могут проявиться уже через несколько часов после заражения. Главная опасность ротавируса — обезвоживание.