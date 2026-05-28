Гастроэнтеролог Кашух предостерегла от употребления готовых салатов с майонезом

Эксперт лаборатории «Гемотест» и гастроэнтеролог Екатерина Кашух сообщила РИАМО , что готовые салаты с майонезом из магазинов могут представлять опасность для здоровья при несоблюдении условий хранения.

Врач объяснила, что при длительном хранении майонез может окисляться, ухудшая вкусовые качества блюда и делая его потенциально вредным для организма. Особо осторожными следует быть беременным женщинам, маленьким детям и людям с ослабленным здоровьем, так как у них выше риск развития пищевого отравления, отметила газета «Петербургский дневник».

Для минимизации опасности рекомендуется употреблять готовые салаты с майонезом в течение 12 часов после приготовления, храня их в холодильнике. Если блюдо находилось при комнатной температуре более двух часов, его лучше не употреблять.

Кашух рекомендовала отказаться от покупки уже заправленных салатов в магазинах, отдавая предпочтение проверенным местам с надежным контролем за сроками и условиями хранения. Наиболее безопасным вариантом является приготовление небольшой порции салата непосредственно перед употреблением без последующего хранения.