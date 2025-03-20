Гастроэнтеролог Помойнецкая посоветовала отказаться от овсяной каши на завтрак

Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая не рекомендует есть овсяную кашу по утрам. Таким советом врач поделилась в своем Tekegram-канале, сообщил сайт «Свободная пресса» .

Как отметила доктор, если приготовить кашу на воде или молоке, добавить сахар, мед, орехи, фрукты, то получится «инсулиновая бомба». После такого завтрака уровень инсулина в крови резко повысится.

Кроме того, специалист предупредила о скором возвращении чувства голода после порции овсянки. Особенно это касается продуктов быстрого приготовления с низким содержанием пищевых волокон.

Эксперт подчеркнула, что полный отказ от овсяной каши не требуется. Главное — разнообразить рацион и сбалансировать завтрак. Например, можно включить в утренний прием пищи яйца, рыбу, сало, масло, паштет. Это поможет спокойно перенести перерыв между приемами пищи длиной в четыре-пять часов, заключила Помойнецкая.