Гастроэнтеролог Павлова назвала квашеную капусты источником стабильного витамина C

Капуста помогает укрепить иммунитет и поддержать работу печени, однако при ряде заболеваний требует осторожности. Об этом сайту aif.ru рассказала врач общей практики и гастроэнтеролог Елена Павлова.

По словам врача, брюссельская капуста способствует детоксикации печени за счет выработки изотиоцианатов и индол-3-карбинола. В квашеном виде продукт служит источником стабильного витамина C благодаря ферментации молочной кислотой, но готовить его рекомендуется без уксуса и сахара, отметил KP.RU.

Специалист предупредила, что сырые крестоцветные содержат гойтрогены, поэтому при гипотиреозе овощ лучше подвергать термической обработке. При обострении гастрита, дивертикулите и синдроме раздраженного кишечника сырая и квашеная капуста противопоказаны из-за стимуляции газообразования. Темно-зеленые сорта богаты витамином K, способным снижать эффект антикоагулянтов.