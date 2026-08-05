Гастроэнтеролог Парамонов назвал правила безопасной покупки арбуза

Врач Алексей Парамонов посоветовал покупать целые арбузы в проверенных торговых точках и мыть их перед разрезанием, сообщает «Взгляд» .

Парамонов рекомендовал выбирать арбузы без трещин, проколов, вмятин, плесени, подтеков и кислого запаха. Покупать ягоды следует в магазинах или официальных точках, где соблюдают условия хранения. Арбузы не должны лежать на земле или продаваться у дороги, передает RT.

Врач отметил, что сухой хвостик, звук при постукивании и цвет пятна говорят лишь о спелости. Определить содержание нитратов по внешнему виду или народными способами нельзя. Перед разрезанием арбуз нужно вымыть под проточной водой, при необходимости почистить щеткой. Также следует вымыть руки, нож и разделочную доску.

Целый арбуз можно хранить в прохладном месте одну-две недели. Разрезанную ягоду нужно сразу убрать в холодильник при температуре не выше 4 градусов, закрыв срез пленкой или поместив мякоть в чистый контейнер. Съесть ее желательно за два-три дня, предельный срок — четыре дня.

Парамонов предупредил, что разрезанный арбуз нельзя оставлять при комнатной температуре более двух часов, а в жару выше 32 градусов — более часа. Половинки допустимо покупать только в упаковке, с датой фасовки и при хранении в холодильной витрине. Детям, беременным, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом врач посоветовал выбирать целые арбузы.