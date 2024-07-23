Гастроэнтеролог Неронов рассказал, что помидоры защищают клетки от повреждений

По словам специалиста, все овощи содержат необходимые витамины и растительные волокна, которые оказывают положительное влияние на пищеварение и общее самочувствие. В частности, огурцы, капуста и помидоры богуты не только водой и клетчаткой, но и витамином С, который укрепляет иммунную систему и активизирует работу желудочных желез для лучшего переваривания пищи.

Помидоры, в свою очередь, являются источником витаминов А и С, а также антиоксидантов, способствующих защите клеток от повреждений. Здоровые люди могут безопасно употреблять их в умеренных количествах. Более того, помидоры обладают низкой калорийностью, что делает их подходящими даже для людей с диабетом.