Гастроэнтеролог Неронов рассказал, что помидоры защищают клетки от повреждений

Летний период изобилует фруктами и овощами, многие из которых способствуют нормальной работе кишечника. Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал KP.RU, какие огородные культуры наиболее полезны для здоровья.

По словам специалиста, все овощи содержат необходимые витамины и растительные волокна, которые оказывают положительное влияние на пищеварение и общее самочувствие. В частности, огурцы, капуста и помидоры богуты не только водой и клетчаткой, но и витамином С, который укрепляет иммунную систему и активизирует работу желудочных желез для лучшего переваривания пищи.

Помидоры, в свою очередь, являются источником витаминов А и С, а также антиоксидантов, способствующих защите клеток от повреждений. Здоровые люди могут безопасно употреблять их в умеренных количествах. Более того, помидоры обладают низкой калорийностью, что делает их подходящими даже для людей с диабетом.

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