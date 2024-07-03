Гастроэнтеролог Немальцева развеяла миф о несочетаемости рыбы и молока

Врач Немальцева: во многих кухнях мира есть комбинация рыбы и молока

Детский гастроэнтеролог ИНВИТРО в Ростове-на-Дону Татьяна Немальцева в разговоре с «Известиями» объяснила, действительно ли существуют опасные пищевые комбинации, которые могут нанести вред организму.

По словам медика, в нашей культуре очень распространен миф о несочетаемости молока и рыбы. При этом в кухнях народов мира эта комбинация считается вполне традиционной.

«Любой шеф-повар может рассказать о финской сливочной ухе или о классике еврейской кухне — форшмаке, в приготовлении которого используется сливочное масло или сметана», — пояснила медик.

Совсем другой вопрос, если человек страдает нарушением пищеварения или  непереносимостью конкретных продуктов. Например, при употреблении соленой, острой и пряной рыбы с кисломолочными продуктами человек с гастритом или другими проблемами ЖКТ действительно рискует получить неприятные последствия, добавила Немальцева.

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