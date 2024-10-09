Гастроэнтеролог назвал самые полезные и вредные крупы

Гречка благодаря низкой калорийности и высокому содержанию питательных веществ является самой полезной крупой, в отличие от манки. Врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко сообщил об этом РИА «Новости» .

«Самая полезная, пожалуй, гречка, потому что она низкокалорийная, но при этом дает хорошее насыщение. Содержит и полезные, и питательные вещества, витамины и микроэлементы, необходимые для организма», — сказала она.

Самыми вредными Ильяшенко назвала пшеничную, манную и все другие виды круп с содержанием глютена. Она посоветовала не злоупотреблять ими при патологиях в работе желудочно-кишечного тракта.

Ближайшими родственниками гречки другой врач, кандидат медицинских наук Светлана Савченко назвала щавель и ревень. Она сообщила «Известиям», что по калорийности эта крупа не уступает рису и овсянке.