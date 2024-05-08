Гастроэнтеролог Морозов допустил сочетание шашлыка с белым и красным сухим вином | 360°

Здоровье 08 мая 2024, 13:40 Гастроэнтеролог Морозов допустил сочетание шашлыка с белым и красным сухим вином

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Ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФИЦ питания и биотехнологии Сергей Морозов в беседе с «Аргументами и фактами» рассказал, что наиболее безопасно для организма сочетать шашлык с белым и красным сухим вином.

Медик пояснил, что небольшая доза сухого вина допускается даже в средиземноморской диете. Ее характеризуют как тип питания, повышающий продолжительность жизни и способствующий профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, написало издание «7Дней».

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Если выпить три бутылки вина, то пользы от него точно не будет. А если пить алкоголь регулярно, может развиться алкогольный гепатит и даже цирроз печени, добавил Морозов.