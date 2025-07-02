Гастроэнтеролог Метелина рассказала о пользе пробиотиков при вирусной диарее у детей

С наступлением летнего сезона растет количество обращений к медицинским специалистам из-за кишечных инфекций. В таких случаях родители часто прибегают к пробиотикам, считая их натуральными и безопасными средствами. Однако возникает вопрос: действительно ли они помогают при диарее у детей или это всего лишь маркетинговый ход? Врач-гастроэнтеролог Александра Метелина дала ответ на этот вопрос в беседе с изданием «Страсти» .

Пробиотики представляют собой живые микроорганизмы, которые могут приносить пользу здоровью при приеме в определенных дозах. Обычно речь идет о лактобактериях, бифидобактериях и дрожжевых грибах Saccharomyces boulardii.

«Исследования показали, что отдельные пробиотические штаммы действительно могут сокращать продолжительность диареи — примерно на сутки. Это особенно важно при вирусной диарее у детей. Однако эффективность зависит от конкретного штамма, а не от слова „пробиотик“ на упаковке», — прокомментировала врач.

Метелина подчеркнула, что многие популярные продукты либо не содержат достаточного количества живых бактерий, либо не были подвергнуты клиническим исследованиям. Кроме того, пробиотики не могут заменить регидратационную терапию, которая остается основой лечения инфекционной диареи у детей.

Также гастроэнтеролог отметила, что не стоит полагаться на пробиотики как на средство профилактики, так как доказательства их эффективности в предотвращении инфекций пока недостаточны.