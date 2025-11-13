Гастроэнтеролог Метелина призвала не покупать готовые салаты с длинным и «мокрым» составом

Депутаты Госдумы предложили запретить продажу готовой еды, объясняя идею заботой о здоровье граждан. Как избежать отравления покупными блюдами, рассказала гастроэнтеролог Александра Метелина в беседе с Ura.ru .

По ее словам, важно обращать внимание на температуру и сроки хранения: приобретать продукцию лучше из закрытого холодильника и желательно утром, когда продукты свежие. Врач посоветовала отказаться от употребления готовых салатов с длинным и «мокрым» составом.

Как пояснила медик, упаковка должна быть целой, без повреждений и следов подтеков. Запах и внешний вид тоже играют роль: продукт не должен иметь признаков порчи, такие как неприятный запах, сухость сверху и водянистость снизу.