Гастроэнтеролог Меньщикова рассказала, что два киви в день помогают избежать запров зимой

Врач-гастроэнтеролог клиники «Атрибьют» Анна Меньщикова рассказала «Известиям» , что зимой россияне чаще страдают от запоров и других нарушений работы желудочно-кишечного тракта. Это происходит из-за изменений в питании, снижения физической активности и недостатка жидкости.

Меньщикова объяснила, что запоры зимой часто связаны с выбором углеводистой пищи — выпечки, макарон, картофеля. Если в рационе мало клетчатки, это может привести к проблемам. Она рекомендовала включать в рацион цельные крупы, бобовые, орехи, сухофрукты и квашеную капусту.

Снижение подвижности также влияет на работу кишечника. Минимум 20–30 минут активности в день — прогулки, плавание, танцы — помогают поддерживать нормальную работу желудочно-кишечного тракта.

Важным фактором является водный режим. В холодное время года чувство жажды притупляется, а сухой воздух в отапливаемых помещениях усиливает потерю влаги. Гастроэнтеролог советует ориентироваться на формулу около 30 миллилитров жидкости на килограм веса и добавлять еще стакан воды в день.

Для профилактики специалист посоветовла включать в рацион продукты, богатые пищевыми волокнами, например, киви. Два плода в день считаются золотым стандартом профилактики запоров. При регулярных проблемах со стулом и отсутствии эффекта от изменения образа жизни необходимо обратиться к врачу.