Гастроэнтеролог Мельникова развеяла миф о лечении отравления кока-колой

В сети часто обсуждают кока-колу как средство от пищевого отравления, но научных подтверждений этому нет. Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова в интервью Life.ru сообщила, что такое «лечение» может ухудшить состояние.

Хотя в коле есть ортофосфорная кислота с бактерицидным эффектом, ее концентрация недостаточна для положительного результата, отметила доктор. Чтобы ощутить эффект, потребуется выпить вредное для здоровья количество напитка. К тому же, газировка может усилить симптомы отравления, такие как вздутие живота и боли.

Мельникова рекомендовала пить много жидкости — воду, морсы, слабые соки или компоты — и принимать энтеросорбенты для выведения токсинов и прокинетики для нормализации работы ЖКТ. При серьезных симптомах отравления необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, подчеркнула врач.