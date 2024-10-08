Гастроэнтеролог Мельникова предупредила, что алкоголь провоцирует воспаления в кишечнике

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что регулярное употребление алкогольных напитков оказывает разрушительное влияние на организм в целом и на кишечник в частности.
Воспалительный процесс, который происходит в кишечнике под действием алкоголя, запускает целый каскад негативных реакций. У органа нарушается барьерная функция и увеличивается проницаемость стенки для токсинов и непереваренных остатков пищи.
Как написали «Известия», алкоголь способствует росту условно-патогенных и уничтожению полезных бактерий, а также нарушению регулярности и консистенции стула.
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