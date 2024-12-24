Гастроэнтеролог Майорова предупредила об опасности смешивания разных типов алкоголя

Гастроэнтеролог Ольга Майорова в беседе с «Газетой.Ru» предупредила об опасности, которую таит в себе смешивание разных типов алкогольных напитков.

Она призвала не сочетать газированные напитки, включая энергетики, с алкоголем.

«Газированные напитки, особенно сладкие, могут ускорить всасывание алкоголя в кровь, что приводит к более быстрому опьянению. Также они могут усилить обезвоживание организма», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

Майорова также указала на опасность сочетания крепких спиртных напитков с пивом или вином, так как это вызывает резкое увеличение уровня алкоголя в крови.