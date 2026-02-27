Гастроэнтеролог Лопатина сообщила, что вздутие живота может быть связано с раком кишечника

Гастроэнтеролог Мария Лопатина обратила внимание на то, что у некоторых пациентов с жалобами на вздутие живота может быть диагностирован рак кишечника. В связи с этим медики рекомендуют не игнорировать подобное состояние и при необходимости пройти колоноскопию для исключения онкологии, написало «Радио 1».

Лопатина подчеркнула: «Из тысячи человек у одного, страдающего вздутием, может быть рак кишечника». Ее слова приводит URA.RU.

Кроме того, специалист отметила, что метеоризм может быть вызван синдромом избыточного бактериального роста, непереносимостью лактозы или синдромом раздраженного кишечника. В редких случаях этот симптом наблюдается при целиакии.