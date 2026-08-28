Гастроэнтеролог Лопатина объяснила причины диареи перед важными событиями

Гастроэнтеролог Мария Лопатина рассказала, почему у некоторых людей возникает диарея перед экзаменами, переговорами, полетами или встречами. Об этом пишет Infox.ru .

Врач объяснила, что если диарея проявляется исключительно в моменты стресса на фоне нормальных медицинских обследований, причина кроется не в патологиях кишечника, а в реакции нервной системы. При возникновении стрессовой ситуации организм активизирует защитные механизмы: меняется работа сердца и дыхательной функции, происходит гормональный всплеск и перераспределение крови. Одним из аспектов этой реакции является ускорение моторики кишечника.

В связи с этим врач рекомендовала не исключать произвольно продукты из рациона и не принимать противодиарейные препараты «на всякий случай». Она подчеркнула важность осознания нарушения связи между кишечной системой и нервной системой. Для снижения уровня стресса гастроэнтеролог советует применять методы релаксации, такие как медитация, глубокое дыхание или физическая активность.

Также полезно вводить в рацион продукты, богатые пробиотиками — например, йогурт и кефир. Они поддерживают здоровье кишечной флоры и способствуют ее стабильности. Кроме того, рекомендуется обогащать пищу клетчаткой, что способствует нормализации пищеварительных процессов.