Гастроэнтеролог Лопатин: недостаток витамина С у курильщиков может привести к развитию цинги

Цинга представляет собой крайнюю форму дефицита витамина С или аскорбиновой кислоты. В группе риска находятся курильщики и люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал врач превентивной медицины, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Лопатин в интервью Gazeta.SPb.
По его словам, никотин влияет на увеличение расхода витамина С, а также препятствует его активному усвоению, приводит слова специалиста «ФедералПресс».
Вероятность развития цинги повышается и у тех, кто придерживается строгих низкокалорийных диет или отказывается от употребления фруктов и овощей. Их суточная норма, по рекомендациям ВОЗ, составляет не менее 400 граммов.
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