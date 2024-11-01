Гастроэнтеролог Лопатин: недостаток витамина С у курильщиков может привести к развитию цинги

Цинга представляет собой крайнюю форму дефицита витамина С или аскорбиновой кислоты. В группе риска находятся курильщики и люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал врач превентивной медицины, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Лопатин в интервью Gazeta.SPb .

По его словам, никотин влияет на увеличение расхода витамина С, а также препятствует его активному усвоению, приводит слова специалиста «ФедералПресс».

Вероятность развития цинги повышается и у тех, кто придерживается строгих низкокалорийных диет или отказывается от употребления фруктов и овощей. Их суточная норма, по рекомендациям ВОЗ, составляет не менее 400 граммов.