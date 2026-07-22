Гастроэнтеролог Леднева назвала кефир лучшим выбором для окрошки

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Екатерина Леднева рассказала « Газете.Ru », какой вариант окрошки считается самым полезным для здоровья. По ее мнению, лучше всего использовать кефир.

Леднева объяснила в интервью «Газете.Ru», что кефир содержит полноценный белок, кальций, витамины группы B и живые кисломолочные бактерии. Благодаря белку, окрошка на кефире помогает дольше сохранять чувство сытости. Кроме того, кефир имеет невысокий гликемический индекс, поэтому после такого блюда не возникает резких скачков уровня сахара в крови, написало Ura.ru.

Однако окрошка на кефире не подойдет людям с непереносимостью молочных продуктов, аллергией на белок коровьего молока или обострением некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Леднева также отметила, что окрошку на натуральном квасе живого брожения без большого количества сахара тоже можно считать полезной. Такой квас содержит органические кислоты и продукты брожения, которые благоприятно влияют на пищеварение. Однако большинство марок кваса из магазина содержат много сахара, что может увеличить калорийность блюда и усилить аппетит. Кроме того, квас содержит небольшое количество алкоголя.

Для приготовления низкокалорийного варианта окрошки гастроэнтеролог рекомендует использовать простую воду с добавлением лимонного сока, горчицы или натурального йогурта. Это позволит получить насыщенный вкус без лишних калорий.