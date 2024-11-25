Гастроэнтеролог Колесник назвала боль после еды или натощак основным симптомом язвы желудка

Выявить осложнения язвенной болезни можно по нескольким симптомам. Среди них — боль после еды или натощак, а также рвота с примесью крови, рассказала гастроэнтеролог Инга Колесник в беседе с сайтом News.ru.
Она отметила, что к признакам язвы желудка также относится изжога, тяжесть и отрыжка. Насторожить должна так называемая «кинжальная боль» и дегтеобразный стул. При наличии как минимум одного из этих симптомов необходимо экстренно посетить врача для диагностики состояния.
Чаще всего язву провоцируют стрессы, бактерия хеликобактер пилори, гиперпаратиреоз, а также прием нестероидных противовоспалительных препаратов, добавила Колесник.
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