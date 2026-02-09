Гастроэнтеролог Князев назвал хронические воспаления одним из факторов риска развития колоректального рака

По словам эксперта, к этому заболеванию могут привести различные факторы, включая генетическую предрасположенность, особенности питания и хронические воспаления. Олег Князев подчеркнул, что слизистая оболочка при язвенном колите должна быть полностью здоровой, без язв, эрозий и покраснений. Даже небольшое воспаление может перерасти в хроническое и стать причиной колоректального рака.

Также врач отметил, что на развитие заболевания могут влиять стресс и урбанизация. Он подчеркнул важность своевременного лечения, так как на ранних стадиях болезни их легче вылечить.