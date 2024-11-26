Гастроэнтеролог Кашух: злоупотребление кофеином приводит к повышенной тревожности

Избыточное употребление кофе может спровоцировать состояние повышенной тревожности, увеличить риски развития сердечно-сосудистых болезней, а также повысить выработку желудочного сока, что усугубит симптомы гастрита или язвы желудка. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, допустимо выпивать не больше 400 миллилитров кофе в день. Кардинально снизить ежедневную дозу или вовсе отказаться от бодрящего напитка рекомендуется тем, кто страдает от бессонницы, имеет язвенные болезни желудка или воспаления в кишечнике.
Людям с сахарным диабетом также не стоит увлекаться напитками по типу «три в одном». Это связано с тем, что они содержат большое количество сахара, подчеркнула Кашух.
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