Гастроэнтеролог Кашух: злоупотребление кофеином приводит к повышенной тревожности

Избыточное употребление кофе может спровоцировать состояние повышенной тревожности, увеличить риски развития сердечно-сосудистых болезней, а также повысить выработку желудочного сока, что усугубит симптомы гастрита или язвы желудка. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Известиями» .

По словам специалиста, допустимо выпивать не больше 400 миллилитров кофе в день. Кардинально снизить ежедневную дозу или вовсе отказаться от бодрящего напитка рекомендуется тем, кто страдает от бессонницы, имеет язвенные болезни желудка или воспаления в кишечнике.

Людям с сахарным диабетом также не стоит увлекаться напитками по типу «три в одном». Это связано с тем, что они содержат большое количество сахара, подчеркнула Кашух.