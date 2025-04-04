Гастроэнтеролог Кашух: в красном перце витамина С больше, чем в апельсине

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала RT , что максимальное количество витамина C может содержаться не в свежих овощах и фруктах, а в шиповнике.

Аскорбиновой кислоты в нем значительно больше, чем в лимоне. Еще один продукт, богатый витамином С, — красный болгарский перец: в нем концентрация этого витамина выше, чем в апельсине, написал aif.ru.

Чтобы сохранить полезные свойства продуктов, врач советует избегать длительной термической обработки, готовить на пару, нарезать овощи непосредственно перед употреблением и хранить их в прохладном темном месте.