Гастроэнтеролог Кашух: в красном перце витамина С больше, чем в апельсине

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала RT, что максимальное количество витамина C может содержаться не в свежих овощах и фруктах, а в шиповнике.
Аскорбиновой кислоты в нем значительно больше, чем в лимоне. Еще один продукт, богатый витамином С, — красный болгарский перец: в нем концентрация этого витамина выше, чем в апельсине, написал aif.ru.
Чтобы сохранить полезные свойства продуктов, врач советует избегать длительной термической обработки, готовить на пару, нарезать овощи непосредственно перед употреблением и хранить их в прохладном темном месте.
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