Гастроэнтеролог Кашух: употребление бургеров повышает вероятность развития кишечных инфекций

Сильная обжарка мяса и обилие соусов поможет замаскировать несвежесть продукта. Этим нередко пользуются продавцы бургеров и другого вида быстрого питания. Какие опасности несут в себе эти блюда, рассказала Life гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Она отметила, что употребление бургеров зачастую может обернуться заражением кишечными инфекциями. Среди них — золотистый стафилококк, листерии и кишечная палочка.

Возбудители этих болезней оказываются в готовом блюде через зараженные овощи или мясо. Иногда причина кроется в недостаточной дезинфекции рук повара.

Первые симптомы можно обнаружить в течение суток после употребления бургера. Диарея, рвота, повышенная температура тела и боли в животе — повод срочно показаться врачу, заключила медик.