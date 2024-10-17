Гастроэнтеролог Кашух: цельнозерновой хлеб улучшает пищеварение и предотвращает запоры

Вопреки мифам о вреде хлеба, в нем нет ничего, что могло бы нанести урон вашему здоровью или фигуре. Некоторые виды хлебобулочного изделия, напротив, несут в себе массу полезных свойств, рассказала Life кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Так, цельнозерновой хлеб улучшает работу ЖКТ, снижает риск запоров и предотвращает болезни сердца и сосудов. Дело в том, что в состав этого продукта входят витамины группы В, селен, железо, магний, а также большое количество клетчатки, отметила специалист.

По словам Кашух, пользу также несет ржаной хлеб. Он обеспечивает длительное насыщение и не провоцирует резкие скачки сахара в крови.