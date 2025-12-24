Гастроэнтеролог Кашух рассказала о рисках злоупотребления красной икрой

Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала Life.ru о потенциальных рисках употребления красной икры. Роскачество обнаружило кишечную палочку в продукции пяти торговых марок, а у двух производителей зафиксировано превышение допустимого уровня общей бактериальной обсемененности.

Одним из индикаторов загрязнения является бактерия Escherichia coli, которая сигнализирует о нарушениях санитарных норм при производстве, хранении или транспортировке продукта. Однако микробиологическая опасность — не единственный риск.

У красной икры высокая пищевая плотность и калорийность — около 250–270 килокалорий на 100 граммов. Бесконтрольное включение таких продуктов в рацион может привести к нарушению обмена веществ и набору веса.

Кроме того, высокое содержание соли в икре может вызвать повышение артериального давления и создать дополнительную нагрузку на сердце и почки. Людям с гипертонией, болезнями сердца, почечной недостаточностью важно есть икру в умеренных количествах.

Красная икра может провоцировать аллергические реакции. Проявления аллергии могут быть разнообразными: от кожных реакций до нарушений пищеварения. Детям младше трех лет икру нужно давать с особой осторожностью, а тем, кто пробует деликатес впервые, следует начать с совсем небольшой порции.