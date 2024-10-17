Гастроэнтеролог Кашух рассказала, что ужинать можно и после 18:00

Принимать ужин рекомендуется за два-три часа до сна, а не строго в 18:00. Об этом «Известиям» сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам специалиста, многие люди только заканчивают свою работу в это время, и для них соблюдать подобное правило будет проблематично. Человека, который будет ужинать в 18:00, через час до отхода ко сну может резко настигнуть голод, написал RT.

Диетолог также прокомментировала привычку многих россиян питаться фастфудом. Специалист отметила, что такую еду не обязательно полностью исключать из рациона, достаточно соблюдать правило, чтобы на ее долю приходилось не более 15% от суточного объема калорий.