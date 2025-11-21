Гастроэнтеролог Кашух рассказала, что плотный и углеводный ужин зимой ухудшает качество сна

С приходом зимы дни становятся короче, а вечера — длиннее. Многим знакомо ощущение недостатка сил в холодное время года. Однако не только сокращение светового дня влияет на наше состояние. Исследования показывают, что время и состав ужина зимой напрямую сказываются на здоровье и самочувствии человека. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух сайту URA.RU .

Доктор отметила, что некоторые исследования указывают на сезонные колебания обмена веществ. Однако у современного человека, живущего в условиях стабильной температуры и искусственного освещения, этот эффект часто выражен слабо.

По словам Кашух, вечером чувствительность клеток к инсулину закономерно снижается. Поздний обильный ужин, особенно углеводный, провоцирует более высокий и длительный подъем глюкозы. Это влияет на качество сна и общее самочувствие.

Для поддержания здорового обмена веществ зимой целесообразно ужинать за 2–3 часа до сна, отдавая предпочтение сбалансированной пище. Идеальный зимний ужин — теплый, умеренно легкий, богатый белком и клетчаткой, но не перегружающий пищеварение. Если же к ночи появляется голод, то перед сном лучше избегать полноценного перекуса.

«Если перед отходом ко сну появляется чувство голода, можно выпить стакан молока или кефира, съесть банан или кусочек сыра. Это позволит ощутить комфортную сытость без переедания», — подытожила Кашух.