Гастроэнтеролог Кашух призвала не лечить отравление грибами с помощью алкоголя

Грибной сезон в России часто приводит к увеличению случаев отравления грибами. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с Ura.ru рассказала, что это состояние может быть смертельно опасным.

Как отметила доктор, первые симптомы отравления могут проявиться через несколько часов после употребления грибов, когда токсины уже нанесли вред печени и почкам. При появлении первых признаков отравления необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

До приезда врачей важно помочь организму избавиться от яда: дать пострадавшему много воды, постараться вызвать рвоту и принять сорбенты. Нельзя давать противорвотные или противодиарейные препараты, чтобы не мешать естественному процессу выведения яда.

«Также нельзя пытаться лечить отравление с помощью алкоголя — он только ускорит всасывание ядов», — предупредила Кашух.

Если есть возможность, стоит сохранить остатки подозрительных грибов. Это поможет врачам быстрее установить причину и подобрать лечение. заключила эксперт.