Гастроэнтеролог Кашух призвала есть не более 20 граммов молочного шоколада в день

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о безопасном количестве шоколада для употребления, не вредя здоровью. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург».

Врач рекомендует есть в день не более 50 граммов темного шоколада и 20 граммов молочного. Кашух подчеркнула, что какао-бобы, являющиеся ключевым ингредиентом шоколада, богаты полезными элементами, включая витамины группы В и минералы, такие как магний, цинк и марганец.

Эти компоненты способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, укреплению костей, поддержанию нервной системы и гормонального равновесия, а также стимулируют умственную деятельность. Самым здоровым выбором считается темный шоколад с высоким содержанием какао и минимальным количеством сахара, в то время как белый шоколад содержит много сахара и практически лишен какао, добавил «Петроград».

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