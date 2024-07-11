Гастроэнтеролог Кашух призвала есть не более 20 граммов молочного шоколада в день
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о безопасном количестве шоколада для употребления, не вредя здоровью. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург».
Врач рекомендует есть в день не более 50 граммов темного шоколада и 20 граммов молочного. Кашух подчеркнула, что какао-бобы, являющиеся ключевым ингредиентом шоколада, богаты полезными элементами, включая витамины группы В и минералы, такие как магний, цинк и марганец.
Эти компоненты способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, укреплению костей, поддержанию нервной системы и гормонального равновесия, а также стимулируют умственную деятельность. Самым здоровым выбором считается темный шоколад с высоким содержанием какао и минимальным количеством сахара, в то время как белый шоколад содержит много сахара и практически лишен какао, добавил «Петроград».