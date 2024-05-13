Гастроэнтеролог Кашух призвала добавить в меню свежие овощи после майских праздников | 360°

Здоровье 13 мая 2024, 10:29 Гастроэнтеролог Кашух призвала добавить в меню свежие овощи после майских праздников

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Хорошо разнообразить свой рацион питания после майских праздников свежими овощами. Они содержат множество пищевых волокон, улучшающих работу кишечника. Об этом RT сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

В качестве заправки для салатов медик посоветовала использовать нежирные йогурты.

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«Заправлять овощные салаты можно несладким йогуртом с добавлением горчицы — такие блюда очень вкусные и при этом менее калорийные, чем салаты с майонезной заправкой», — пояснила она.

Для нормализации пищеварения можно смело есть квашеную капусту и соленые огурцы, поскольку в них содержатся пищевые волокна и пробиотики. Для перекусов подойдут бананы, нежирный сыр, ягоды, орехи и сухофрукты, добавила Кашух.