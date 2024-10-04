Гастроэнтеролог Кашух: пристрастие к газировке может обернуться диабетом и раком

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух перечислила болезни, которые провоцирует чрезмерное употребление сладкой газировки. Об этом сообщили « Известия ».

Врач напомнила, что одна банка с напитком содержит около 35 граммов сахара, что равняется шести чайным ложкам. Результатом пристрастия к продукту может стать развитие сахарного диабета, пояснила медик.

По ее словам, сладкие напитки привносят свой вклад в набирающую обороты проблему ожирения. Кроме того, любители газировки рискуют столкнуться с раком поджелудочной железы.