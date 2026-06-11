Гастроэнтеролог Кашух предупредила о вреде сладких газированных напитков в жару

Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала RT о негативных последствиях употребления сладких газированных напитков в жару. Она подчеркнула, что такие напитки не только плохо утоляют жажду, но и могут привести к дополнительной нагрузке на организм.

Основная проблема сладких газированных напитков — высокое содержание сахара. По словам Кашух, попадая в кишечник, сахар действует как губка, вытягивая воду из крови и окружающих тканей. Если напиток также содержит кофеин, его мочегонное действие усугубляет ситуацию, приводя к дефициту жидкости и усилению чувства жажды.

Сладкие напитки также содержат большое количество пустых калорий, которые не приносят насыщения и питания. В жару сердце и сосуды работают на пределе, регулируя температуру тела, и дополнительная нагрузка от колебаний сахара и инсулина в крови может привести к вялости, слабости и головной боли.

Хотя пара стаканов газированного напитка не повредят здоровому человеку, оптимальным выбором в жару остается обычная вода. Минеральная вода также может быть полезна, так как восполняет не только жидкость, но и потерянные с потом соли. Для добавления вкуса в воду можно добавить дольку лимона, мяту, ягоды или ломтик огурца. Зеленый чай без сахара также хорошо утоляет жажду. Однако основой питьевого режима в жаркий день должна быть именно чистая вода.