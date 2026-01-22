Гастроэнтеролог Кашух посоветовала пить зимой чай с гвоздикой или кардамоном

С приходом холодов чай становится незаменимым напитком, который не только согревает, но и оказывает положительное влияние на здоровье. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух поделилась с Ura.ru рекомендациями по выбору ингредиентов для заваривания.

По словам эксперта, в холода стоит отдать предпочтение имбирному, фруктовому и зеленому чаям.

«Согреванию в зимние холода также способствуют пряные комбинации с добавлением корицы, гвоздики или кардамона. Они содержат биоактивные компоненты, стимулирующие определенные рецепторы и вызывающие ощущение тепла», — отметила Кашух.

По ее словам, фруктовые чаи, содержащие витамины и антиоксиданты, особенно актуальны в сезон простуд. Они обогащают питьевой рацион и улучшают пищеварение. Зеленый чай ценится за высокое содержание антиоксидантов, которые защищают клетки от старения.