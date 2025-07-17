Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не отказываться полностью от вредной пищи

Врач-гастроэнтеролог эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух сообщила РИАМО , что полный запрет на сладости и фастфуд может привести к срывам и нарушению пищевого поведения.

«С точки зрения физиологии вредное остается вредным. Но с точки зрения общего подхода к питанию и психического здоровья — да, иногда это может быть оправдано. Питание — это не только набор нутриентов, но и часть жизни, ритуалов, культуры», — привел слова доктора сайт RT.

Специалист добавила, что если рацион сбалансированный, то умеренное употребление вредной пищи не нанесет критического вреда здоровью. Кашух рекомендовала соблюдать соотношение полезной и вредной еды в рационе 85% и 15% соответственно. Однако врач предостерегла от переедания, поскольку вредная еда обычно калорийная.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что отсутствие чувства вины за употребление вредного формирует здоровое отношение к еде и помогает избежать расстройств пищевого поведения.