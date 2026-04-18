Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не есть шашлык с хлебом и газировкой

С наступлением весны многие россияне отправляются на природу для приготовления шашлыка. Чтобы насладиться этим блюдом без вреда для здоровья, важно правильно сочетать его с другими продуктами, сообщила гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Ura.ru .

Врач не рекомендует употреблять шашлык с картофелем и белым хлебом, особенно людям с избыточным весом, так как эти продукты существенно увеличивают калорийность блюда. Отварной картофель можно заменить на запеченный в мундире, а белому хлебу — предпочесть цельнозерновой.

По словам медика, запивать шашлыки лучше травяным чаем или несладким морсом, а не сладкими газировками и алкоголем, чтобы не создавать большую нагрузку на печень и поджелудочную железу.

Специалист посоветовала обрезать черные корочки и угольки с кусочков мяса, так как они содержат канцерогенные вещества, которые могут вызвать дискомфорт в желудке.